Neue Spalten berechnen mit Pandas - Kennzahlen direkt im DataFrame erstellen

Warum berechnete Kennzahlen so wichtig sind

In der Praxis besteht Datenanalyse selten nur darin, vorhandene Daten auszuwerten. Der eigentliche Mehrwert entsteht oft erst dadurch, dass neue Kennzahlen berechnet werden.

Typische Beispiele aus dem Business-Alltag sind:

Umsatz = Preis × Menge

Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde

Rabatte und Margen

Abweichungen (Soll vs. Ist)

In Excel würden Sie dafür neue Spalten anlegen und Formeln nach unten kopieren. Mit Pandas geht das deutlich einfacher – und vor allem fehlerfrei und reproduzierbar.