Plan-Ist-Abweichungen mit Excel wirkungsvoll visualisieren

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Perspektivwechsel lautet nicht „Wie zeige ich alle Zahlen?“, sondern „Wie mache ich Abweichungen sichtbar?“ ChatGPT kann dabei helfen, die Abweichungen besser hervorzuheben und die Botschaft zu vermitteln.

Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich möchte Plan, Ist und Abweichung in Excel so visualisieren, dass Abweichungen sofort erkennbar und richtig interpretierbar sind. Bitte schlage mir geeignete Visualisierungen vor und erkläre mir die visuelle Logik dahinter.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf die Aussage mit den Daten statt auf die Vollständigkeit. Entscheidend ist die Wahrnehmung des Nutzers, nicht die Technik. Es geht also um Interpretation statt Darstellung.