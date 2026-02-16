Prognosen und Szenarien entwickeln – Zahlen aus Excel weiterdenken

0 Artikel
ChatGPT für die Datenanalyse mit ExcelPrognosen und Szenarien entwickeln – Zahlen aus Excel weiterdenken

So hilft ChatGPT beim strukturierten Nachdenken über mögliche Entwicklungen, ohne die Zukunft vorherzusagen. Mit diesen Prompts erfahren Sie, unter welchen Annahmen eine Entwicklung eintreten könnte.

Das Problem: Wie geht es in der Zukunft weiter?

Nach Analyse, Mustererkennung und Risikobewertung stellt sich in der Praxis fast zwangsläufig die nächste Frage:

  • Wie könnte sich diese Entwicklung fortsetzen?
  • Was passiert, wenn der Trend anhält?
  • Welche Bandbreite ist realistisch?
  • Wo liegen Chancen, wo Risiken?

Excel liefert hierfür oft einfache Mittel. Es zeigt Fortschreibungen, Trendlinien oder Planwerte. Was jedoch häufig fehlt, ist die Einordnung:

  • Ist diese Prognose plausibel?
  • Welche Annahmen stecken dahinter?
  • Welche Alternativen gibt es?

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Prognosen sind keine Vorhersagen, sondern strukturierte Annahmen. Welche Annahmen sich aus den Excel-Daten ableiten lassen, können Sie mithilfe von ChatGPT herausarbeiten.

Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich habe eine Zeitreihe mit historischen Werten. Bitte entwickle auf dieser Basis einfache Prognosen und Szenarien (z. B. pessimistisch, realistisch, optimistisch). Erkläre mir die zugrunde liegenden Annahmen und weise auf Unsicherheiten hin.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf:

  • Szenarien statt Punktwerte
  • Annahmen statt Gewissheiten
  • Transparenz statt Scheingenauigkeit

Wie übergibt man die Zahlen an ChatGPT?

Für Prognosen benötigt ChatGPT historische Verläufe und Kontext. Hilfreich sind:

  • ausreichend lange Zeitreihen
  • Information über Sondereffekte oder strukturelle Brüche
  • Angabe des Prognosehorizonts
  • Hinweis, wofür die Prognose genutzt wird

Ein Beispiel für eine entsprechende Ergänzung des Prompts wäre:

„Monatliche Umsätze der letzten 36 Monate, Prognose für die nächsten 6 Monate.“

Entscheidend ist nicht die Rechenmethode, sondern die Annahmenbasis.

Was ChatGPT daraufhin leistet

ChatGPT agiert hier nicht als Orakel, sondern als Szenario-Architekt. Typische Leistungen sind:

Ableitung einfacher Fortschreibungen

ChatGPT beschreibt:

  • wie sich ein Trend logisch fortsetzen ließe
  • unter welchen Bedingungen diese Annahme gilt

Nicht als exakte Zahl, sondern als gedankliche Linie.

Entwicklung von Szenarien

Typisch sind drei Perspektiven:

  • optimistisch: positive Abweichungen verstärken sich
  • realistisch: Fortführung unter Normalbedingungen
  • pessimistisch: Risiken materialisieren sich

Diese Szenarien helfen, Entscheidungen robust zu machen.

Explizite Benennung der Annahmen

ChatGPT macht transparent:

  • welche Entwicklungen als konstant angenommen werden
  • wo externe Einflüsse eine Rolle spielen könnten
  • welche Faktoren nicht berücksichtigt sind

Das schützt vor falscher Sicherheit.

Hinweise zur Aussagekraft

ChatGPT weist häufig darauf hin:

  • wie sensibel die Prognose auf Änderungen reagiert
  • wo Datenbasis oder Zeitraum zu kurz sind
  • wo Szenarien eher Denkmodelle als Zahlenmodelle sind

Worauf man beim Prompt achten sollte

Bei Prognosen ist Disziplin besonders wichtig: Beachten Sie entsprechend:

  • Prognose nicht mit Planung verwechseln
  • keine exakte Treffgenauigkeit erwarten
  • Annahmen explizit einfordern
  • Szenarien statt Einzellösungen bevorzugen

Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind:

„Bitte keine exakten Punktprognosen.“

„Trenne Annahmen klar von Ergebnissen.“

„Weise auf Risiken und Unsicherheiten hin.“

Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt

Szenarien und Prognosen dienen nicht der Wahrheit, sondern der Vorbereitung von Entscheidungen. In der Praxis helfen sie bei:

  • Budgetdiskussionen
  • Investitionsüberlegungen
  • Kapazitätsplanungen
  • Risikobewertungen

Bewährte Prompts für die Praxis

Szenarien entwickeln

„Welche realistischen Szenarien lassen sich aus dieser Entwicklung ableiten?“

Annahmen prüfen

„Welche Annahmen liegen dieser Prognose zugrunde?“

Unsicherheiten benennen

„Wo liegen die größten Unsicherheiten dieser Prognose?“

Sensitivität

„Welche Faktoren würden die Prognose am stärksten verändern?“

Didaktischer Prompt

„Bitte erkläre mir die Szenarien so, dass ich sie sachlich vertreten kann.“

Einordnung und Fazit

Prognosen sind kein Blick in die Zukunft, sondern ein Werkzeug zur Strukturierung von Unsicherheit. Wer in Szenarien denkt, entscheidet bewusster, reagiert flexibler und wird seltener überrascht.

ChatGPT hilft dabei:

  • Zukunftsannahmen zu explizieren
  • Denkmodelle transparent zu machen
  • Überinterpretation zu vermeiden
