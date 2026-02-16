Prognosen und Szenarien entwickeln – Zahlen aus Excel weiterdenken

Das Problem: Wie geht es in der Zukunft weiter?

Nach Analyse, Mustererkennung und Risikobewertung stellt sich in der Praxis fast zwangsläufig die nächste Frage:

Wie könnte sich diese Entwicklung fortsetzen?

Was passiert, wenn der Trend anhält?

Welche Bandbreite ist realistisch?

Wo liegen Chancen, wo Risiken?

Excel liefert hierfür oft einfache Mittel. Es zeigt Fortschreibungen, Trendlinien oder Planwerte. Was jedoch häufig fehlt, ist die Einordnung: