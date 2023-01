Warum die Verfolgung von Rechnungen im Rahmen der Projektsteuerung wichtig ist

Projekte werden oft mit mehreren Teil-Rechnungen im Projektverlauf abgerechnet. Es werden zu definierten Zeitpunkten oder bei Erreichen eines Projektmeilensteins eine Rechnung gestellt und diese vom Kunden bezahlt. Grund dafür ist, dass weder Ihr Unternehmen noch der Kunde bei langer Projektlaufzeit und hohem Projektvolumen (Budget) eine entsprechende Vorfinanzierung vornehmen kann.

Deshalb werden mit dem Angebot und dem Vertrag Zahlungsbedingungen vereinbart, die eine gestaffelte Zahlung in mehreren Tranchen vorsieht. Im Rahmen der Projektsteuerung müssen Sie dann den Überblick behalten, was im Projekt bereits abgerechnet und in Rechnung gestellt wurde und welcher Betrag noch offen ist.