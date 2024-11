Inhalte des Qualitätsmanagementplans

Was Sie in Ihrem Qualitätsmanagementplan in welcher Form beschreiben, bleibt Ihnen überlassen. Es sollte zweckmäßig sein und allen (zukünftigen) Projektmitarbeitenden und Projektleitungen erklären, was in Bezug auf die Projektqualität zu beachten ist.

Entsprechend können diese Inhalte im Qualitätsmanagementplan beschrieben sein:

Allgemeine Angaben

Personen, die den QM-Plan erstellt haben

Datum der Erstellung

Versionsnummer

Kontaktdaten

Prüfung und Freigabe des QM-Plans

Ziel und Zweck

Definition der Ziele (Minimierung von Fehlern, Einhaltung von Standards, Sicherstellung der Zufriedenheit der Stakeholder)

Bezug zu übergeordneten Projektzielen

Definition des Anwendungsbereichs

Für welche Projekte gilt der QM-Plan?

Wie soll der QM-Plan angewendet werden?

Wie fügt sich der QM-Plan in das Projektmanagement-Handbuch und Projektstandards ein?

Wofür gilt der QM-Plan nicht?

Generelle Qualitätsmanagement-Strategie

Beschreibung des allgemeinen Qualitätsmanagements im Unternehmen mit:

Leitlinien

Modellen (zum Beispiel V-Modell)

Konzepten

Normen (zum Beispiel DIN EN ISO 9001)

Standards gelten für das Qualitätsmanagement

Organisation, Verantwortlichkeiten, Befugnisse und Rollen

Welche Stellen oder Rollen gibt es im Projektmanagement?

Welche Aufgaben des Qualitätsmanagements übernehmen sie?

Wer hat welche Befugnisse (zum Beispiel Abnahme von Projektergebnissen)?

Wer trägt wofür Verantwortung?

Wann kann es zu Eskalationen kommen?

Methoden und Werkzeuge

Welche Methoden und Werkzeuge können oder sollen im Rahmen des Qualitätsmanagements für Projekte eingesetzt werden für:

Qualitätsplanung

Qualitätsüberwachung

Qualitätslenkung

Qualitätsprüfung

Erläuterungen von Maßnahmen und Methoden zur Sicherung und Überprüfung der Qualität. Zum Beispiel Funktionstests, Belastungstests, Akzeptanztests, Audits, Reviews; Methoden wie FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse), FTA (Fehlerbaum-Analyse), Ursachenanalyse und regelmäßige Überprüfungssitzungen.

Dokumente

Welche Projektdokumente müssen für das Qualitätsmanagement herangezogen werden?

Wo sind diese abgelegt?

Welche Funktion und Bedeutung haben sie für das Qualitätsmanagement im Projekten?

Dokumentation

Welche Berichte und Dokumente sollen im Rahmen des Qualitätsmanagements erstellt werden?

Von wem?

Wann?

Wofür?

Änderungen und Verbesserungen

Wie werden Änderungsanträge behandelt?

Wann und wie wird darüber entschieden?

Erfolgsfaktoren und Projektrisiken

Welche kritischen Erfolgsfaktoren müssen für die Projektqualität gewährleistet sein?

Welche Risiken können auftauchen?

Wie werden Projektrisiken mit Blick auf die Qualitätsanforderungen behandelt?

Abnahme