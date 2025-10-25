Ranglisten und Platzierungen mit der DAX-Funktion RANKX()

Wofür Rang- oder Reihenfolgen benötigt werden

Im Controlling ist es oft entscheidend, zu wissen, wer oder was vorn liegt:

Welcher Kunde erzielt den höchsten Umsatz?

Welches Produkt verkauft sich am häufigsten?

Oder welcher Standort ist im Vergleich am rentabelsten?

Mit der DAX-Funktion RANKX() erstellen Sie solche Ranglisten im Handumdrehen – dynamisch, filterbar und immer aktuell.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie RANKX() funktioniert, welche Parameter es gibt, und wie Sie damit aussagekräftige Ranganalysen oder Reihenfolgen in Power Pivot aufbauen.