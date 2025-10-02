Regeln für ein Sabbatical – Leitfaden für Beschäftigte

Ziel ist es, mit einem passenden Sabbatical-Angebot die interessierten und für das Unternehmen wichtigen Mitarbeitenden nicht zu verlieren. Denn wenn diese ihren Wunsch nach einer längeren Auszeit nicht erfüllen können, droht, dass sie für ihr Sabbatical kündigen – und das Unternehmen verlassen.

Sabbaticals können demnach ein wichtiger Baustein für die Mitarbeiterbindung sein. Und ein entsprechendes Angebot stärkt auch das Image des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber.

Voraussetzung ist, dass man gemeinsam mit den Beschäftigten Regeln aufstellt, die für ein Sabbatical gelten. So wissen alle, was möglich ist und wie ein Sabbatical abläuft.

Was sollte dazu im Einzelnen für das Sabbatical geregelt werden?