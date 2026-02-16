Risiken erkennen – schwache Signale in Excel-Daten sichtbar machen

Das Problem: Wie erkennt man in seinen Excel-Zahlen echte Risiken?

Risiken kündigen sich selten laut an. In der Praxis entstehen Probleme meist schleichend:

leichte, aber stetige Verschlechterungen

zunehmende Schwankungen

Abweichungen, die „noch nicht schlimm“ sind

Entwicklungen, die erklärbar wirken – bis sie es nicht mehr sind

Excel zeigt diese Veränderungen als Zahlen, als Diagramme oder als Abweichungen.

Was Excel jedoch nicht leistet: Risiken benennen, bevor sie offensichtlich werden. Genau hier erzielen Sie einen Mehrwert durch vorausschauende Analyse mithilfe von ChatGPT.