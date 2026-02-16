Risiken erkennen – schwache Signale in Excel-Daten sichtbar machen

ChatGPT für die Datenanalyse mit ExcelRisiken erkennen – schwache Signale in Excel-Daten sichtbar machen
Das Problem: Wie erkennt man in seinen Excel-Zahlen echte Risiken?
Risiken kündigen sich selten laut an. In der Praxis entstehen Probleme meist schleichend:
- leichte, aber stetige Verschlechterungen
- zunehmende Schwankungen
- Abweichungen, die „noch nicht schlimm“ sind
- Entwicklungen, die erklärbar wirken – bis sie es nicht mehr sind
Excel zeigt diese Veränderungen als Zahlen, als Diagramme oder als Abweichungen.
Was Excel jedoch nicht leistet: Risiken benennen, bevor sie offensichtlich werden. Genau hier erzielen Sie einen Mehrwert durch vorausschauende Analyse mithilfe von ChatGPT.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: nicht fragen, ob ein Problem da ist – sondern ob sich eines anbahnt. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:
„Ich habe eine Zeitreihe mit Kennzahlen. Bitte analysiere diese Daten im Hinblick auf potenzielle Risiken:
– schleichende Trends
– zunehmende Volatilität
– strukturelle Veränderungen
Bitte benenne mögliche Risikosignale, ohne voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen.“
Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf:
- Frühindikatoren statt Endzustände
- Vorsicht statt Alarmismus
- Struktur statt Bauchgefühl
Wie übergibt man die Zahlen an ChatGPT?
Für Risikoanalysen benötigt ChatGPT Verlauf und Kontext. Hilfreich sind:
- Zeitreihen über mehrere Perioden
- Kennzahlen mit Steuerungsrelevanz
- Vergleichswerte (Plan, Vorjahr)
- Information dazu, was als „kritisch“ gilt
Ein Beispiel zur Angabe von Kontext ist:
„Monatliche Deckungsbeiträge der letzten 24 Monate, Fokus auf Stabilität.“
Entscheidend ist nicht die einzelne Zahl, sondern ihre Veränderung über Zeit.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT verhält sich hier wie ein Risikoanalyst, nicht wie ein Prognostiker. Typische Ergebnisse sind:
Erkennen schleichender Trends
ChatGPT beschreibt:
- langsame, aber kontinuierliche Verschlechterungen
- Abflachungen nach Wachstumsphasen
- Richtungswechsel ohne starken Ausschlag
Diese Signale werden oft übersehen, weil sie nicht dramatisch sind.
Analyse zunehmender Volatilität
- stärkere Schwankungen
- unruhiger Verlauf
- fehlende Stabilität
Volatilität ist häufig ein frühes Warnsignal, noch bevor sich Mittelwerte verschlechtern.
Strukturelle Veränderungen
ChatGPT identifiziert Hinweise auf:
- veränderte Muster
- neue Normalzustände
- Verschiebungen im Verhalten
Nicht als Beweis, sondern als Beobachtung mit Risikopotenzial.
Einordnung der Unsicherheit
ChatGPT weist explizit darauf hin:
- wo Daten nicht ausreichen
- wo Zufall nicht ausgeschlossen ist
- wo weitere Analysen nötig wären
Das verhindert falsche Sicherheit – und ebenso falschen Alarm.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Bei Risikoanalysen ist Balance entscheidend. Wichtig ist deshalb beim Prompten:
- keine Panikbegriffe verwenden
- keine Ursachen vorgeben
- Risiken nicht mit Problemen verwechseln
- zwischen „Hinweis“ und „Handlungsbedarf“ trennen
Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind entsprechend:
„Bitte vorsichtig formulieren.“
„Trenne Beobachtung von Bewertung.“
„Weise auf Unsicherheiten hin.“
So bleibt ChatGPT ein Frühwarnsystem, kein Alarmknopf.
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Rechtzeitig erkannte Risiken bewirken:
- mehr Reaktionszeit
- bessere Vorbereitung
- ruhigere Entscheidungen
- fundiertere Diskussionen
Bewährte Prompts für die Praxis
Risiken identifizieren
„Welche potenziellen Risiken lassen sich aus diesem Zahlenverlauf ableiten?“
Frühindikatoren
„Gibt es schwache Signale, die auf zukünftige Probleme hindeuten könnten?“
Volatilität prüfen
„Deutet zunehmende Schwankung auf ein Risiko hin?“
Aussagekraft bewerten
„Wie belastbar sind diese Risikohinweise bei der Datenlage?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir die potenziellen Risiken so, dass ich sie sachlich darstellen kann.“
Einordnung und Fazit
Risiken sind selten plötzlich da. Sie entstehen aus Entwicklungen, die lange unbeachtet bleiben. Wer Risiken früh erkennt, kann gegensteuern und muss nicht später reagieren.
ChatGPT hilft dabei:
- schwache Signale sichtbar zu machen
- Risiken strukturiert zu denken
- Analyse und Vorsicht zu verbinden