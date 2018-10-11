Rückkehrgespräche und Fehlzeitengespräche vorbereiten

Rahmenbedingungen für Rückkehr- und Fehlzeitengespräche schaffen

Rückkehrgespräche und Fehlzeitengespräche sind nur erfolgreich, wenn sie als durchgängige Strategie im Unternehmen verankert werden und sich an drei Grundprinzipien ausrichten: Standardisierung, Dokumentation und Visualisierung.

Standardisierung

Das Unternehmen muss für Rückkehrgespräche und Fehlzeitengespräche einheitliche Regeln und Standards individuell entwerfen, damit ein Gespräch nicht als Willkür der Führungskraft gewertet werden kann.

Es werden eindeutig festgelegte Gesprächsstufen definiert, die zeitlich und inhaltlich aufeinander aufbauen.

Diese sind unabhängig von der Abwesenheitsdauer oder dem Abwesenheitsgrund zu definieren, wohl aber abhängig von ihrer Häufigkeit in dem betrachteten Zeitraum.

Hilfreich für die Standardisierung sind selbsterklärende Dokumente, die als Anleitung dienen.

Dokumentation

Damit jede Gesprächsstufe nachvollziehbar ist und das Gespräch auch als Nachweis dienen kann, wird es dokumentiert.

Vorstrukturierte Gesprächsprotokolle, also einheitliche Formulare und Frageinhalte, ermöglichen eine Vergleichbarkeit der Gespräche. Sie sind außerdem eine Unterstützung bei der Gesprächsführung.

Visualisierung

Abschließend werden die vereinbarten Maßnahmen mit Statistiken und Grafiken visualisiert. Immer auf den neuesten Stand gebracht, ergibt sich hieraus eine permanente Kontrolle der Entwicklung der Abwesenheit.

Die Häufigkeiten und der zeitliche Verlauf von Fehlzeiten sollten für das gesamte Unternehmen und für die einzelnen Abteilungen aufbereitet werden.

Die Anzahl der durchgeführten Gespräche kann ebenfalls ermittelt und visualisiert werden. Das kann eine einfache Strichliste sein: Ein Strich pro zurückgekehrtem Mitarbeiter und ein Strich pro durchgeführtem Gespräch.

Diese Grundprinzipien sollten für jedes Unternehmen genau durchdacht und individuell abgestimmt werden. Es wird von einer Visualisierung abgeraten, wenn in einer Abteilung weniger als fünf Beschäftigte arbeiten und somit eine genaue Zuordnung der Fehlzeiten zu einer einzelnen Person erfolgen könnte.