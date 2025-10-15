Schneller Datenvergleich mit der Vorperiode oder Folgeperiode

Was macht diese Formel – Schritt für Schritt?

Aktueller Kontext: Ihre Pivot-Zeile (zum Beispiel Februar 2025) bestimmt zunächst den Filterkontext der Kalendertabelle: Im Kontext „Februar 2025“ sind alle Tage des Monats Februar 2025 sichtbar.

PREVIOUSMONTH(Kalendertabelle[Datum]): Diese Funktion liefert eine Tabelle mit allen Datumswerten des Vormonats relativ zum aktuellen Kontext. Im Beispiel „Februar 2025“ ist das die Liste vom 1. bis 31. Januar 2025.

MAXX(<Table>, <Expression>):

MAXX() ist ein Iterator. Er nimmt eine Tabelle (hier: die von PREVIOUSMONTH gelieferten Datumszeilen) und wertet für jede Zeile einen Ausdruck aus (hier: Kalender[Datum]).

Anschließend gibt MAXX den größten der so berechneten Werte zurück. Kurz: „Iteriere über diese Tabelle und liefere mir den größten Datumseintrag.“

Warum MAXX (und nicht MAX)? MAX arbeitet nur direkt auf Spalten. Hier haben Sie aber eine Tabelle, die Datumsmenge des Vormonats, nicht eine einzelne Spalte. Deshalb brauchen Sie einen Iterator, der auf einer Tabellenrückgabe operieren kann.

Ergebnis von MAXX: Im Beispiel „Februar 2025“ liefert MAXX(PREVIOUSMONTH(Kalendertabelle[Datum]); Kalendertabelle[Datum]) den letzten Tag des Vormonats, also 31.01.2025.

DATESINPERIOD(...): Jetzt nutzen Sie das von MAXX gefundene Enddatum als StartDate für DATESINPERIOD. Mit -12, MONTH erzeugt DATESINPERIOD eine Datumsmenge der letzten 12 Monate, einschließlich dieses Enddatums.

Für 31.01.2025 entspricht das dem Zeitraum 01.02.2024 bis 31.01.2025 (bei lückenloser Datumstabelle).

CALCULATE([Umsatz]; …): CALCULATE setzt diese Datumsmenge als neuen Filterkontext und berechnet darauf Ihr Measure [Umsatz].

Ergebnis: rollierender 12-Monats-Umsatz, aber bezogen auf den Vormonat, nicht auf den aktuellen Monat.