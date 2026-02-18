Schulungsunterlagen mit ChatGPT entwickeln

Das Problem: Die Anwendung einer Excel-Datei wird nicht geschult

Viele Excel-Dateien sind fachlich gut aufgebaut – und trotzdem fällt es schwer, andere damit arbeiten zu lassen. Typische Situationen aus der Praxis:

Neue Kollegen brauchen lange zur Einarbeitung.

Schulungen sind zeitaufwendig und inkonsistent.

Wissen wird mündlich weitergegeben.

Wichtige Details gehen verloren.

Dieselben Fragen tauchen immer wieder auf.

Das Problem ist nicht Excel, sondern fehlende strukturierte Wissensvermittlung. Excel-Dateien werden genutzt, aber nicht didaktisch aufbereitet.