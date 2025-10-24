So gelingt digitales Onboarding

Was sind die Besonderheiten von digitalem Onboarding?

Das digitale Onboarding zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Es gibt ein Team, in dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr oder weniger regelmäßig zusammenarbeiten, sich treffen und austauschen.

Einige, neue Teammitglieder sind aber nicht vor Ort, persönliche Treffen sind nicht oder nur sehr selten möglich.

Dennoch sollen diese neuen Kolleginnen und Kollegen gut eingearbeitet und auch sozial ins Team integriert werden.

Das Besondere dabei ist:

Wenn alle im Team nur digital erreichbar sind, gelten diese Bedingungen für alle Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen. Damit sind auch alle mit der Problematik vertraut und stellen sich entsprechend darauf ein. Das gilt dann genauso für den Umgang des miteinander vertrauten Teams mit neuen Mitarbeitenden.

Anders ist es, wenn alle im Team mehr oder weniger an einem Ort arbeiten, nur gelegentlich im Homeoffice sind und sich ansonsten regelmäßig persönlich austauschen. Wenn dann neue Kolleginnen oder Kollegen kommen und nicht vor Ort arbeiten können oder wollen, dann kann das schwierig werden.

Nun kommt es besonders darauf an, dass die Einarbeitung online gut funktioniert und die Kommunikation und der Austausch digital ausreichend intensiv sind.

Die „Online-Kolleginnen und -Kollegen“ dürfen nicht verloren gehen.