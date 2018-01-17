Systemisches Fragen vorbereiten

Wie Sie systemisches Fragen oder ein Meeting vorbereiten

Klären Sie zunächst für sich die Situation und das Thema, um das es bei dem Gespräch gehen soll. Die Gesprächssituation kann so sein, dass Sie mit einem einzelnen Gesprächspartner sprechen oder mit mehreren Personen in einer Gruppe.

Die Gruppe sollte aber nicht zu groß sein, damit sich alle einbringen können. Gegebenenfalls sind Sie als Fragender auch Moderator und führen die Anwesenden mit Ihren systemischen Fragen in einem Meeting oder Workshop durch das Thema.