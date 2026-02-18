Versionshinweise und Änderungen in Excel dokumentieren

Das Problem: Änderungen einer Excel-Datei werden nicht dokumentiert

Excel-Dateien entwickeln sich weiter. Nicht einmal, sondern ständig gibt es neue Anforderungen, korrigierte Logiken, zusätzliche Daten und angepasste Auswertungen.

Und dann tauchen Fragen auf wie:

„Seit wann ist das so?“

„Warum hat sich der Wert verändert?“

„Welche Version ist eigentlich aktuell?“

„Was wurde letzte Woche angepasst?“

Ohne saubere Versionshinweise entsteht Unsicherheit – selbst wenn die Zahlen korrekt sind.