Vielredner im Meeting bremsen, Schweiger aktivieren

Wie Sie Vielredner im Meeting bremsen

Vielredner lassen sich nur ungern bremsen. Sie nehmen oft gar nicht wahr, dass sie ihre Kollegen und Kolleginnen mit ständigen Wortmeldungen und langen Ausführungen nerven können. Aber es ist im Einzelfall und in der Situation der Besprechung schwierig zu beurteilen, wann jemand zu viel redet, wann es akzeptabel ist und wann es sogar hilfreich ist, weil alle vom umfassenden Know-how des Redners profitieren. Wichtige Wortbeiträge müssen auch gesagt werden. Manche Detailfragen brauchen weitergehende Erklärungen.

Wer nur redet, um des Redens willen oder um sich wichtigzumachen, der muss gestoppt werden. Möglich ist:

Nehmen Sie als Moderator und als Teilnehmer so wenig Blickkontakt wie möglich mit den Vielrednern auf.

Unterbrechen Sie Vielredner freundlich, indem Sie mitten im Redeschwall ein passendes Stichwort aufgreifen und daran anknüpfen: „Das Thema Kundenservice passt zu unserem aktuellen Tagesordnungspunkt. … Wir müssen noch folgende offenen Fragen behandeln …“ Notorische Vielredner kennen dieses Phänomen, dass sie unterbrochen werden; sie stören sich selten daran.

Zeigen Sie durch ihre Mimik und Gestik, dass der andere genug geredet hat und er Sie und alle anderen langweilt. Durch Kopfnicken, Stirnrunzeln und Augen leicht schließen machen Sie sichtbar, dass alles verstanden wurde. Durch eine Handbewegung nach unten signalisieren Sie „Schluss“.

Sprechen Sie Vielredner in der Pause an oder thematisieren Sie das Problem kurz, wenn Sie den Eindruck haben, dass alle anderen darunter leiden. Etwa in der Form: „Herr Maier, es sollten alle einmal zu Wort kommen und die Zeit ist knapp. Ich bitte Sie, sich kurzzufassen. Sehen das die anderen auch so?“

Entscheidend ist, den richtigen Moment zu erwischen, ab dem zu viel gesagt wird. Dabei schätzen einzelne Teilnehmende diesen Moment ganz unterschiedlich ein. So muss man es in einem gewissen Maße ertragen, dass sich manche kurz und bündig ausdrücken und andere etwas umständlich. Ein guter Moderator, und im Zweifel auch mal eine Teilnehmerin, greift dann ein, wenn:

das Gleiche gesagt wird, wie zuvor schon

die Inhalte des Wortbeitrags viel zu speziell sind, sich im Detail verlieren oder nichts (mehr) mit dem eigentlichen Thema zu tun haben

der Redner nur noch über sich redet und nicht mehr zur Sache

Dann greifen Sie als Moderator mit den genannten Methoden ein. Sind Sie sich unsicher, ob es sich wirklich um unnötige und weitschweifende Beiträge handelt, fragen Sie in die Teilnehmerrunde: „Ich habe den Eindruck, dass uns diese Detailaspekte nicht weiterbringen. Wie sehen Sie das?“

Letztlich ist jeder Teilnehmer in der Pflicht, in kurzen und knappen Worten zu sagen, was zu sagen ist. Sie können als Leiter oder Moderator zu Beginn der Besprechung daran erinnern.