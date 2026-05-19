Visualisierung mit Python – professionelle Diagramme mit Seaborn

Was bewirkt der Python-Code für das Säulendiagramm

Die Schritt-für-Schritt-Erklärung des Python-Codes beginnt mit der folgenden Zeile:

order = umsatz.groupby("Vertriebskanal")["Umsatz"].sum().sort_values().index

Diese Zeile berechnet die Reihenfolge der Vertriebskanäle für das spätere Diagramm. Hier passieren mehrere Schritte gleichzeitig:

groupby("Vertriebskanal"): Alle Datensätze werden nach Vertriebskanälen gruppiert.

["Umsatz"]: Es wird festgelegt, dass die Umsätze analysiert werden sollen.

.sum(): Alle Umsätze je Vertriebskanal werden addiert. Standardmäßig wird hier der Mittelwert ("mean") berechnet.

.sort_values(): Die Vertriebskanäle werden nach Umsatz sortiert. Standardmäßig erfolgt die Sortierung aufsteigend. Der kleinste Umsatz steht also zuerst.

.index: Hier werden nur die Namen der Vertriebskanäle übernommen. Diese Reihenfolge wird später im Diagramm verwendet.

sns.barplot(…: Mit dieser Funktion wird ein Säulendiagramm mit Seaborn erstellt. Seaborn erzeugt automatisch moderne und optisch ansprechende Diagramme.

data=umsatz,

Legt fest, dass die Daten aus dem DataFrame umsatz verwendet werden.

x="Vertriebskanal",

Die Spalte Vertriebskanal wird auf der x-Achse dargestellt.

y="Umsatz",

Die Umsätze werden auf der y-Achse dargestellt. Je höher der Umsatz, desto höher der Balken.

estimator="sum",

Dieser Parameter legt fest, wie Seaborn die Werte berechnet. Ohne diesen Parameter würde Seaborn standardmäßig den Durchschnitt berechnen mit mean. Mit: sum werden stattdessen die Umsätze addiert. Das Diagramm zeigt damit den Gesamtumsatz pro Vertriebskanal.

errorbar=None,

Normalerweise zeigt Seaborn häufig zusätzliche Fehlerbalken an. Diese stellen statistische Unsicherheiten oder Streuungen dar. Mit None werden diese Fehlerbalken deaktiviert. Das Diagramm wirkt dadurch übersichtlicher.

order=order

Hier wird die zuvor berechnete Sortierreihenfolge verwendet. Dadurch erscheinen die Säulen im Diagramm sortiert nach Umsatz. Ohne diesen Parameter würde Seaborn meist alphabetisch sortieren.

)

Diese Klammer beendet die Funktion sns.barplot().

plt.title("Umsatz nach Vertriebskanal")

Fügt dem Diagramm einen Titel hinzu. Dadurch erkennt der Betrachter sofort, was dargestellt wird.

plt.show()

Mit plt.show() wird das Diagramm angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie kein Säulen-, sondern ein Balkendiagramm erstellen wollen, drehen Sie die Angaben für die x- und y-Achse einfach um. Sie definieren an der entsprechenden Stelle:

sns.barplot(

data=umsatz,

x="Umsatz",

y="Vertriebskanal",

estimator="sum",

errorbar=None,

order=order

)