Explorative Datenanalyse und Statistik

Mit explorativer Datenanalyse Zusammenhänge entdecken

Bei der explorativen Datenanalyse wird versucht, unterschiedliche Fragestellungen mit dem Datensatz zu beantworten. Oft sind diese Fragen vorher definiert durch das Ziel, das Sie mit der Analyse erreichen wollen.

Sie werten dann mit den Methoden der explorativen Statistik die Daten genau in der Form aus, die für Ihre Fragestellung geeignet ist.

Manchmal lässt man sich aber auch „durch den Datensatz treiben“. Dann gehen Sie Ihrer Entdeckungslust nach und graben sich Frage für Frage tiefer in den Datensatz. Wie beim Goldschürfen können Sie dabei auf große Goldadern stoßen oder aber nach einer langen Suche ohne brauchbare Ergebnisse dastehen.