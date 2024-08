Warum die klassische Aus- und Weiterbildung nicht die Lösung ist

Früher wäre die Antwort auf diese Herausforderungen eine Intensivierung der Aus- und Weiterbildung gewesen. Untersuchungen in den Unternehmen zeigen: Erfolgreiches Lernen wird selten am Arbeitsplatz umgesetzt. Lernerfolg führt nicht automatisch zu Veränderungserfolg am Arbeitsplatz. Das zeigt folgende Abbildung.