Wissen übergeben und Excel-Dateien teamfähig machen

Der passende Prompt (Beispiel)

Nutzen Sie die KI, um eine Excel-Anwendung sicher an Kolleginnen und Kollegen oder auch an Kunden zu übergeben. Der entscheidende Perspektivwechsel dabei lautet: Nicht fragen, wie die Datei funktioniert – sondern wie sie sicher übergeben werden kann.

Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich möchte eine Excel-Datei so vorbereiten, dass sie problemlos von anderen übernommen werden kann. Bitte hilf mir, eine strukturierte Übergabe zu entwickeln:

– notwendige Erklärungen

– relevante Dokumentationen

– typische Stolperstellen

– Empfehlungen für neue Nutzer.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf die Übergabe und nicht die Nutzung einer Excel-Datei. Es geht um Sicherheit statt um Individualwissen.