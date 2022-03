Tipp 3: Botschaften mit Gegenständen kommunizieren

Noch klarer und greifbarer werden Ihre Aussagen, wenn Sie einen Gegenstand mitbringen, der Ihre Botschaft untermauert. Sobald Sie etwas in der Hand halten oder mit einem Gegenstand etwas demonstrieren, macht das die Zuhörer neugierig. Sie ziehen unmittelbar die Blicke auf sich und schaffen schnell eine Verbindung zu Ihrem Gegenüber.

Wenn Sie also im Rahmen Ihrer Firmenpräsentation von einem Produkt sprechen, das Sie zeigen können, dann zeigen Sie es! Besonderen Eindruck erzeugen Sie, wenn Sie den Gegenstand nicht nur hochhalten, sondern damit etwas tun. So bleibt zum Beispiel der Finanzpsychologe in Erinnerung, der auf der Bühne einen Blumenkohl halbiert, um deutlich zu machen: „Mein Job ist es herauszufinden, was im Gehirn der Kunden passiert.“