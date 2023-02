Präsentation mit den Händen veranschaulichen

Aus Unsicherheit suchen viele Präsentierende unbewusst Halt und verstecken ihre Hände während des Vortrags in den Hosentaschen. So bleiben die Hände stumm. Nutzen Sie stattdessen Ihre Hände, um Ihre Präsentation zu veranschaulichen und den Sachverhalt zu verdeutlichen. Lassen Sie Ihre Bewegungen aus der Schulter kommen. Als Ausgangsposition empfiehlt es sich, die Arme anzuwinkeln und die Hände in Bauchnabelhöhe zusammenzuführen. Lassen Sie beim Gestikulieren zwischen Ellenbogen und Rumpf einen Abstand. So nehmen Sie mehr Raum ein und erscheinen selbstbewusster.