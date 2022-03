Tipp 3: Dem Team den Nutzen agiler Arbeitsweisen aufzeigen

Bei meiner Arbeit als Coach und Berater erlebe ich es häufig, dass die Entscheider davon ausgehen, ich könnte die agile Teamarbeit voraussetzungslos einführen:

„Sorgen Sie dafür, dass das Team agil arbeiten kann, Herr Polz.“

So lautet die Erwartungshaltung. Abgesehen davon, dass diese Entscheider kaum konkretisieren können, was sie darunter verstehen und was sie sich davon erhoffen, vergessen sie vollkommen, dass die beteiligten Mitarbeiter und Führungskräfte mit den agilen Arbeitsweisen vertraut gemacht werden sollten.

Bei der Einführung agiler Teamarbeit ist es wichtig, dass Sie den Menschen in den Fokus rücken. Stellen Sie die entsprechenden Arbeitsweisen in den Dienst der beteiligten Menschen. Denn agile Teamarbeit soll die Beteiligten dabei unterstützen, bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Einer der größten Stolpersteine bei der Implementierung besteht darin, die Menschen nicht mitzunehmen und ihnen etwas aufzuzwingen, das sie nicht leisten können und manchmal auch nicht leisten wollen.