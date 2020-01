Tipp 1: Gemeinsames Verständnis von agiler Teamarbeit schaffen

Die Schlagworte „Agilität“, „Agiles Führen“ und „Agile Teamarbeit“ begegnen einem ständig und überall. Jeder will mit agilen Methoden und Techniken arbeiten. Alle fordern ein agiles Mindset oder eine agile Haltung. Doch was genau ist damit überhaupt gemeint?

Klären Sie deshalb, was Sie, was Ihre Führungskräfte, was diejenigen, die an der agilen Teamarbeit beteiligt sind, darunter verstehen. Welche Ziele wollen Sie damit erreichen, die mit traditionellen Arbeitsweisen nicht erreicht werden können? Welchen Mehrwert also hat agile Teamarbeit? Entwickeln Sie ein gemeinsames Verständnis von agiler Teamarbeit.

Ein Vorschlag: Im agilen Team haben die Teammitglieder die Möglichkeit, flexibel, rasch und anpassungsfähig auf wechselnde Rahmenbedingungen und komplexe Aufgabenstellungen zu reagieren. Damit dies gelingt, arbeiten sie unabhängig, in eigener Verantwortung und am besten ausgestattet mit einem eigenen Budget. Es gibt keine Hierarchien, keinen Teamleiter und nur kurze Entscheidungswege. Erst wenn es unlösbare Probleme gibt, die sich nicht auf Teamebene lösen lassen, ist es gewollt und als Ausnahme möglich, dass die nächsthöhere Entscheidungsinstanz eingreift.