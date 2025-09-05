Problem: Verunsicherung

Immer wieder gibt es Umstrukturierungsprojekte und Projekte zur Neupositionierung im Markt in den Betrieben. Diese Projekte sind nicht selten mit einem Personalabbau verbunden.

Sie machen zudem Strukturen und Routinen obsolet, die bisher ein Gefühl der Sicherheit vermittelt haben. Die Folge: Mitarbeitende sind verunsichert.

Deshalb überrascht es nicht, dass in der Managementdiskussion immer häufiger der Begriff „Psychologische Sicherheit“ auftaucht, wenn es um die Frage geht: Wie können Betriebe dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden sich trotz des nötigen Wandels weiterhin mit ihrem Arbeitgeber und Job identifizieren und für den Unternehmenserfolg engagieren?