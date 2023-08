Wann ist die berechnete Arbeitsproduktivität aussagekräftig?

Die Arbeitsproduktivität zu berechnen, bietet sich vor allem für Branchen und Unternehmen an, in denen die Zahl an hergestellten Produkten oder die Zahl an erbrachten Dienstleistungen gemessen und diese direkt mit der Mitarbeiteranzahl und den geleisteten Stunden zusammenhängen.

Das ist zum Beispiel in den folgenden Bereichen gegeben:

Fertigung und Montage von Produkten

Paketzustellung

Bearbeitung von Ackerfläche oder Versorgung von Tieren in der Landwirtschaft

Bedienung von Fläche im Handel

Betreuung von Gästen in Hotellerie und Tourismus

Pflege von Patienten im Gesundheitswesen

Hängen die Arbeitsergebnisse in erster Linie von der persönlichen Arbeitsleistung (Prozess-Output) pro Zeit ab, ist die Berechnung die Arbeitsproduktivität als Kennzahl sinnvoll. Ist ein Prozesse weitgehend automatisiert, besitzen Arbeitsleistung und Arbeitsproduktivität weniger Aussagekraft.