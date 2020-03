Vorsicht bei einer rein vom Arbeitgeber finanzierten Freistellung

Bei einer rein arbeitgeberfinanzierten Freistellung, das heißt ohne Nutzung von Arbeitszeitguthaben oder eines Wertguthabens, ist Vorsicht geboten. Die Rechtsprechung nimmt zwar beispielsweise bei einer bezahlten unwiderruflichen Freistellung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses in der Regel an, dass die Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherung während der Freistellung fortbesteht. Die Sozialversicherungsträger handhaben dies jedoch tendenziell restriktiver, so dass es hier je nach Einzelfall zu Streitigkeiten kommen kann.