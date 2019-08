Einleitung des Absageschreibens wertschätzend formulieren

Bereits im einleitenden Satz der Absage können Personaler echte Anteilnahme auf kreative Weise kommunizieren. In jedem Fall sollten sich Unternehmen an dieser Stelle für die Bewerbung bedanken und auch auf die Zeit und Mühe zurückkommen, die in die Bewerbung investiert wurden. Verfügt der Bewerber über hohe Qualifikationen, fällt eine Absage besonders schwer. War der Bewerber in der engeren Auswahl oder ist er in bestimmten Punkten positiv aufgefallen, dann sollte das in die Formulierung einfließen.