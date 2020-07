Nutzerfreundlichen Bestellvorgang einrichten

Muss sich ein Kunde durch zu viele Seiten klicken, bevor er seinen Bestellvorgang abschließen kann, wird der Kauf schnell abgebrochen. Somit ist ein zügiger und reibungsloser Bestellprozess unabdingbar für einen erfolgreichen Online-Shop. Dafür gilt es, die Schritte im Check-Out-Prozess auf das Notwendige zu reduzieren. Etwa zwei bis vier Klicks zwischen dem Ablegen eines Produkts im Einkaufswagen und dem Abschließen des Bestellvorgangs gelten als benutzerfreundlich.

Um es dem Kunden so bequem wie möglich zu machen, sollten zudem verschiedene Zahlungsarten integriert werden. Die wichtigsten Zahlungsarten sind dabei Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, PayPal und Kreditkarte. Für viele Kunden stellt die Zahlung per Rechnung die sicherste Option dar – gleichzeitig ist die Methode die unsicherste für den Händler, da die Zahlung sich gegebenenfalls verzögern kann. Hier können externe Zahlungsabwickler wie billsafe oder billpay beauftragt werden, die das Risiko des Rechnungsausfalls übernehmen.

Die Zahlungen über PayPal oder Kreditkarte zählen zu den schnellsten und bequemsten Möglichkeiten für die Kunden. PayPal hat sich dabei in den letzten Jahren als größter Anbieter von elektronischen Zahlungen etabliert und ermöglicht den Kunden sowohl eine schnelle Bezahlung als auch einen Käuferschutz. Für den Händler fallen dabei jedoch Gebühren pro Buchung an. Diese stehen wiederum bei Kreditkartenzahlungen nicht an. Allerdings müssen sich Online-Händler für diese Bezahlmethode aufwendig zertifizieren lassen. Somit sollte für die Integration von Kreditkartenzahlungen im Online-Shop ein paar Wochen Vorlauf eingeplant werden.

Nach Abschluss des Kaufvorgangs ist es wichtig, den Kunden über die weiteren Schritte in der Bestellabwicklung zu informieren. Dies gibt dem Käufer Sicherheit und weckt Vertrauen zum Unternehmen. Die Käufer sollten per E-Mail über den aktuellen Status der Bestellung benachrichtigt werden. Dazu zählt zum Beispiel der Eingang der Bestellung und der Zahlung im Unternehmen, die Übergabe an Logistikpartner und gegebenenfalls eine Nachricht zum Versandstatus und zur Lieferzeit.