Beispiel: Förderfähige Kosten berechnen

Zur Veranschaulichung berechnen wir die förderfähigen Kosten anhand eines Beispiels. Alle Zahlen sind fiktiv; als Anleitung dient die Erklärung aus dem vorangegangenen Abschnitt.

Durchschnittlichen Arbeitspreis für März 2021 berechnen

Ihr Unternehmen hat Niederlassungen an zwei Standorten. Dort wurden im März 2021 am Standort A 5.000.000 kWh zum durchschnittlichen Arbeitspreis von 8 Cent pro kWh und am Standort B 15.000.000 kWh zum durchschnittlichen Arbeitspreis von 6 Cent pro kWh verbraucht.

Sie berechnen die gesamte Stromerzeugungsmenge:

5.000.000 kWh + 15.000.000 kWh = 20.000.000 kWh

Sie berechnen die Mengengewichtung von Standort A:

5.000.000 kWh x 8 ct/kWh = 40.000.000 ct

Sie berechnen die Mengengewichtung von Standort B:

15.000.000 kWh x 6 ct/kWh = 90.000.000 ct

Sie berechnen die gesamte Mengengewichtung:

40.000.000 ct + 90.000.000 ct = 130.000.000 ct

Sie berechnen den durchschnittlichen Arbeitspreis für März 2021:

130.000.000 ct/20.000.000 kWh = 6,5 ct/kWh

Durchschnittlichen Arbeitspreis für März 2022 berechnen

Sie gehen genauso vor, wie bei der Berechnung für das Vorjahr. Weil der Arbeitspreis deutlich teurer ist und Ihre Standorte ungefähr die gleiche Menge an Strom verbrauchen, erhalten beispielsweise einen höheren durchschnittlichen Arbeitspreis von 13,5 ct.

Preisdifferenz für März 2021 und März 2022 berechnen

13,5 ct - 6,5 ct x 2 = 0,5 ct

Die Voraussetzungen für einen Zuschuss sind erfüllt, da das Ergebnis positiv ist.

Förderfähige Kosten berechnen

Ausgehend von einem Verbrauch von 19.000.000 kWh im März 2022:

0,5 ct/kWh x 19.000.000 kWh = 9.500.000 ct

Die förderfähigen Kosten im Beispiel betragen 95.000 EUR und werden im Rahmen des Energiekostendämpfungsprogramms berücksichtigt.