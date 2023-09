Der konsultative Einzelentscheid durch ein Teammitglied

Der konsultative Einzelentscheid ist vor allem in selbstorganisierten Teams eine exzellente Methode. Entscheiden darf bei dieser Methode ein Teammitglied. Doch es wird verpflichtet, die Expertise Dritter in die Entscheidung mit einzubeziehen. So kann zum Beispiel bestimmt werden, dass vor einer Entscheidung immer mindestens zwei sachkundige Personen zum Thema befragt werden müssen. Und das sollten nicht die sein, deren Meinung einem am besten passen.

Bei den sachkundigen Personen kann es sich um Personen innerhalb oder außerhalb der Firma handeln. Die Verantwortung für die Entscheidung verbleibt bei der entscheidenden Person. Statt einer einzelnen Person kann der Einzelentscheid auch einer kleinen Gruppe übertragen werden. Mit dem konsultativen Einzelentscheid umgeht man langwierige Abstimmungsrunden, verbessert die Entscheidungsgrundlage, erhöht die Handlungssicherheit und beschleunigt die Umsetzungsgeschwindigkeit.