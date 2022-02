KI und rationales Denken bei der Bewerberauswahl

Am Beispiel Personalauswahl lässt sich sehr gut zeigen, welche Chancen Künstliche Intelligenz (KI) bietet. „Etwa ein Drittel aller Personalentscheidungen sind falsch“, sagen Helen Landhäußer (CEO der LOOXR GmbH) und Florian Feltes (CEO und Co-Founder von Zortify S.A.). Ein Grund dafür ist, dass die Fähigkeit, das Gegenüber richtig zu analysieren, überschätzt und die Auswirkungen der eigenen Fehlentscheidung unterschätzt wird.

„Gerade, wenn es um Persönlichkeitseigenschaften geht, die korrosiv wirken können, sind die meisten klassischen Auswahlverfahren blind. So zeigt sich, dass besonders narzisstische Persönlichkeiten in Toppositionen landen.“ Mit Unterstützung von KI ist es möglich, in einer ganz anderen Qualität analysieren und Transparenz zu gewährleisten.