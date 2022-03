Selbstverleugnung: Ich bin nicht so wichtig

Es ist wichtig, sich selbst und seine Bedürfnisse zu kennen. Oftmals lässt sich aber das Gegenteil beobachten: Für die Karriere werden die eigenen Bedürfnisse hintangestellt. Hierbei handelt es sich dann um den Denkehler der Selbstverleugnung. Oft steckt dahinter die Überzeugung, nur selbst etwas wert zu sein, wenn es allen anderen gut geht und man selbst dafür sorgen muss.

Wer diesen Denkfehler begeht, stellt die Lebensinteressen der Mitmenschen über die eigenen Bedürfnisse. Oft verteidigen diese Menschen die Denkweise mit allen Mitteln. Das Motto: Was wäre diese Gesellschaft, wenn jeder nur noch an sich denken würde und keiner mehr an seine Mitmenschen?

Das Mittel gegen Selbstverleugnung ist die Entwicklung eines gesunden Egoismus'. Eines Egoismus', der es erlaubt, auf sich zu achten, sowohl psychisch als auch physisch gesund zu bleiben und es nicht allen recht machen zu wollen. Also auch mal nein zu sagen, wenn man etwas nicht will. Nach Unterstützung fragen, wenn Beistand nötig ist. Im Modus der Selbstverleugnung haben wir Angst davor, dass uns oder anderen etwas Schreckliches passieren könnte, wenn wir uns nicht aufopfern.

Wir könnten anecken und uns Feinde machen, vielleicht sogar unbeliebt werden oder Gegenwind bekommen, dem wir nicht standhalten können. Es mag viele tiefenpsychologische Gründe für die Selbstverleugnung geben, wie etwa Glaubenssätze, Ängste, Prägungen oder traumatische Erfahrungen. Alle führen Schritt für Schritt zur Selbstaufgabe.

Obwohl Menschen mit einer altruistischen Einstellung für eine Gesellschaft wichtig sind, erfahren sie zu wenig Wertschätzung. Es gibt Menschen, die mit ihrer Opferrolle so eng verbunden sind, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr kennen. Sie leben schon so lange in der Selbstverleugnung der eigenen Wünsche, dass sie den Kontakt zu sich selbst vollkommen verloren haben.

Aus Forschungen zu den Themen Burnout und Resilienz wissen wir aber, dass Menschen besonders gut mit Krisensituationen umgehen können, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse kennen und sich ganz bewusst für Erfolge belohnen. Die persönliche Selbstwirksamkeit steigt also gerade dann an, wenn man sich nicht selbst verleugnet.