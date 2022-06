Denkfallen: Wie man gewohnte Denkmuster durchbricht

Neue Denkmuster anstelle von Routinen

„Wer mit dem Hammer zurechtkommt, für den ist jedes Problem ein Nagel“, heißt ein Sprichwort.

Wer neuartige Aufgaben lösen will, versucht zunächst bekannte Techniken anzuwenden. Das kann eine richtige Strategie sein, denn immerhin ist man in der Anwendung der entsprechenden Technik geübt und vertraut. Eine Lösung lässt sich so schnell entwickeln. In manchen Fällen ist es aber notwendig, die bisherigen Lösungsstrategien und Denkmuster zu durchbrechen, Denkgewohnheiten zu ändern.