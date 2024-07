Die Ziele, die Unternehmer mit einer Marketing-Kampagne verfolgen, können sehr unterschiedlich sein. Die einen wollen vor allem ihren Content und ihre Marke bekannt machen, ich denke da an Blogger und Influencer. Für andere steht ein möglichst hoher ROI, eine hohe Konversionsrate und eine Steigerung der Verkaufszahlen und Umsätze im Vordergrund.

Dazwischen liegt eine große Bandbreite an individuell definierten Zielen. Wie kann das E-Mail Marketing als Tool all diesen Zielen gerecht werden und wie passt sich eine doch eher geradlinige Strategie so vielen unterschiedlichen Outcomes an?