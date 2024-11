Berechnung über Mitternacht

Falls Ihre Zeitspanne über Mitternacht hinausgeht, wie zum Beispiel von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr am nächsten Tag, muss Excel erkennen, dass die Endzeit am Folgetag liegt. Hier hilft eine Anpassung in der Formel.

Wieder werden die Uhrzeiten, deren Differenz ermittelt werden soll, in den Zellen A2 und B2 erfasst:

A2: Startzeit 22:00 Uhr

B2: Endzeit 06:00 Uhr des folgenden Tages

Verwenden Sie zur Berechnung der Stunden nun die folgende Formel in der Zelle C2:

=WENN(B2<A2; (B2+1)-A2; B2-A2)

Diese Formel prüft, ob die Endzeit (B2) kleiner ist als die Startzeit (A2). Ist dies der Fall, fügt Excel einen Tag (+1) zur Endzeit hinzu.

Das Ergebnis in Zelle C2 ist dann 8 Stunden (08:00). Ist die Startzeit kleiner als die Endzeit, dann gelten beide Zeiten für denselben Tag. In dem Fall wird die Startzeit von der Endzeit subtrahiert wie im einfachen Beispiel oben.