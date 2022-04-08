Negative Uhrzeiten im 1900-Datumssystem darstellen

Lösung: Formel zur Darstellung negativer Uhrzeiten in Excel

Da Excel keine negativen Uhrzeiten in einer Zelle darstellen kann, müssen Sie Excel mit der folgenden Formel überlisten:

=WENN(A2-B2<0;TEXT(ABS(A2-B2);"-hh:mm");A2-B2)

Die Formel geht dabei von den folgenden Annahmen aus (siehe Abbildung oben):

A2 = Zelle, welche die Uhrzeit 1 (Ist) beinhaltet

B2 = Zelle, welche die Uhrzeit 2 (Plan) beinhaltet

Uhrzeit 2 wird von Uhrzeit 1 abgezogen, was zu einem negativen Ergebnis führen kann.

Die Formel geht dabei wie folgt vor:

Die Formel überprüft zunächst, ob es sich um eine positive oder negative Zeitdifferenz handelt: Wenn, …

Ist die Differenz negativ (<0), dann wird wie folgt vorgegangen (Wert-Wenn-Wahr):

Es wird die absolute Zahl der Differenz mit der Funktion ABS() berechnet; das heißt, das negative Vorzeichen bei der Differenz wird nicht beachtet.

Das Ergebnis wird anschließend in einen Text umgewandelt und mit einem Uhrzeitzahlenformat formatiert, dem ein Minuszeichen vorangestellt wird; dies geschieht über die Funktion TEXT().

Sie bekommen somit die negative Uhrzeit als Text und nicht als Zahl in der Zelle dargestellt.

Ist die Differenz positiv (Wert-Wenn-Falsch), wird die Differenz als positive Uhrzeit (Zahl) dargestellt.