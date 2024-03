Beispiel: Erstellen einer Zeiterfassungstabelle

In diesem Beispiel sollen Sie eine einfache Zeiterfassungstabelle erstellen. Ihre Mitarbeitenden sollen diese im Nachhinein ausfüllen, das heißt, die Mitarbeitenden tragen ihre Arbeitszeit jeweils am nächsten Tag ein.

Beim Erstellen der Zeiterfassungstabelle müssen Sie darauf achten, dass bei der Eingabe in Spalte A nur Datumsangaben erlaubt sind, die in der Vergangenheit liegen. Der Datensatz für den 08.03.2024. darf frühestens am 09.03.2024 (Tagesdatum) in die Tabelle eingegeben werden. Durch diese Einschränkungen sollen Fehler bei der Eingabe der Daten vermieden werden.