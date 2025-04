Das Szenario: Power Query im Team einsetzen

Sie haben in Power Query eine Abfrage erstellt, die zum Beispiel externe Daten einliest, diese filtert, berechnet und anschließend in einer Tabelle in Excel ausgibt. Diese Datei wird im Team verwendet – etwa zur Weiterbearbeitung, Berichterstattung oder Analyse.

Dabei soll Folgendes nicht sichtbar oder bearbeitbar sein:

Woher kommen die Daten genau?

Welche Filter- und Berechnungsschritte wurden angewendet?

Wie ist die Datenstruktur miteinander verknüpft?

Denn möglicherweise enthalten die Abfragen sensible Informationen oder komplexe Logiken, die nicht jeder nachvollziehen oder verändern soll.

Die erste Idee ist: „Dann schütze ich einfach das Tabellenblatt.“ Doch das reicht in diesem Fall nicht aus.