Excel speichert alle Makros in sogenannten Modulen ab, die in den Arbeitsmappen (Dateien) integriert sind. Damit Sie einen Makro im Menüband über die Schaltfläche Makros auswählen und starten können, müssen Sie allerdings die Arbeitsmappe, die den gewünschten Makro enthält, in Excel öffnen. Dies ist bei Makros, die Sie häufig in der täglichen Praxis benötigten, umständlich. Viel besser wäre es, wenn alle regelmäßig benötigten Makros automatisch immer zur Verfügung stehen, wenn Excel geöffnet ist.