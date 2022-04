Negative Zeitangaben resultieren aus Berechnungen mit Uhrzeiten

Wenn Sie in Excel eine negative Uhrzeit in einer Zelle erfassen, dann wird diese standardmäßig mit einem Gartenzaun (# Rautezeichen) dargestellt. Dies ist in der Praxis oft ein Problem, da es viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, in denen Sie mit negativen Uhrzeiten arbeiten müssen.

Vergleichen Sie zum Beispiel bei Mitarbeitenden die geleistete Ist-Arbeitszeit mit der täglichen Soll-Arbeitszeit, dann können sich auch negative Abweichungen ergeben (siehe folgende Abbildung).