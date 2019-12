Die Vorbildfunktion des Chefs deutlich machen

Um trotz dieser möglichen Reaktionsweisen an die Person des Chefs heranzukommen, müssen Mitarbeiter bereit zur Konfrontation sein und sich deutlich und unmissverständlich ausdrücken. Sie dürfen ein Ausweichen, Herausreden oder vorgeschobene Entschuldigungen nicht zulassen. Wenn der Chef beispielsweise ansonsten immer sagt, ihm sei eine gute Feedbackkultur wichtig, sollten Mitarbeiter das Gespräch damit beginnen und freundlich auf diesen Wunsch hinweisen. Sie sollten ihm sagen, dass sie nun gerne auf diesen Wunsch zurückkämen.

Will der Chef ein nicht völlig inkongruentes Verhalten an den Tag legen, muss er offen sein und zuhören. Mit dieser Strategie packen Mitarbeiter ihren Chef beim Ehr- und Pflichtgefühl. Schließlich hat er als Vorgesetzter eine Vorbildfunktion. Sollte der Chef besonders schwierig sein, geht es darum, ihm gleich zu Beginn des Gesprächs einen Käfig zu bauen, aus dem er nicht einfach ausbrechen kann. Dazu wird ihm von Anfang an seine Vorbildrolle vor Augen geführt: Er ist Vorbild für eine konstruktive Feedbackkultur und er trägt die Verantwortung für ein Umfeld, in dem das Team und alle Mitarbeiter Bestleistungen erzielen. An dieser Stelle machen Mitarbeiter deutlich, was sie dafür von ihm brauchen. Welcher Chef kann sich da noch herauswinden?