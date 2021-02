Wo sind Fördermittel verfügbar?

Elektromobilität als Innovationstreiber soll in Deutschland eine neue Mobilitätskultur etablieren und den innerstädtischen Verkehr klimafreundlicher, sauberer und leiser gestalten. Deshalb gab das Bundesverkehrsministerium Fördermittel für die gewerbliche E-Mobilität in Höhe von 20 Millionen Euro frei, um den Umstieg auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb voranzubringen. Der Zugang zu den Geldtöpfen ist jedoch unübersichtlich, denn nicht nur der Bund, sondern auch Länder, Städte und Kommunen bieten Betrieben finanzielle Unterstützung.

In Hamburgs Stadtverwaltung kümmert sich beispielsweise ein eigenes Referat für umweltbezogene Wirtschaftspolitik und alternative Antriebe um das Thema E-Mobilität. Wenn es um die Bereitstellung von Fördermitteln geht, steht Unternehmen dort jedoch die Handelskammer zur Seite. In München dagegen hat die Stadt ein eigenes Förderprogramm emobil aufgelegt und finanziert Beratungsleistungen durch zertifizierte Berater oder Lastenpedelecs bis zu einer bestimmten Größenordnung. Geeignete Anlaufstellen für Unternehmen sind daneben auch Investitionsförderbanken wie die Landesbank in Baden-Württemberg, die derzeit den Einsatz von Elektrolastenrädern in Unternehmen, Kommunen oder gemeinnützigen Organisationen bezuschusst.