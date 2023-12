Aufgaben des Fuhrparkmanagements

Das Fuhrparkmanagement umfasst eine Fülle unterschiedlicher Aufgaben, was deren Art und Menge betrifft. Einige Aufgaben fallen in jedem Fall an, sobald Fahrzeuge für das Unternehmen im Einsatz sind. Dazu zählen:

Strategie und Rahmenbedingungen für das Flottenmanagement festlegen (zum Beispiel in Form einer Car Policy)

Beschaffung von Fahrzeugen

Verwaltung und Optimierung des Fuhrparks in Bezug auf Anzahl der Fahrzeuge, Art, Marke, Ausstattung, Alter, optischer Zustand

Planung der technischen Verfügbarkeit der Fahrzeuge

Überprüfung und Senkung der Kosten

Kontrolle der gefahrenen Touren

Planung von Reparatur, Wartung, TÜV-Prüfung von Fahrzeugen

Führerscheinkontrolle der Fahrer

Andere Aufgaben zum Fuhrparkmanagement fallen nur dann an, wenn der Fuhrpark viele Fahrzeuge umfasst und wenn er ein kritischer Faktor für Kernprozesse im Unternehmen sein kann. Dazu zählen beispielsweise:

Fahrzeugeinsatz optimieren

Personalbedarf planen

Fahrpersonal optimal einsetzen

Touren optimal planen

das Personal gezielt zur sparsamen Fahrweise ermahnen

Bestellung von Ersatzteilen

den richtigen Zeitpunkt für Neuanschaffungen festlegen

feststellen, ob komplettes oder teilweises Outsourcing sinnvoll wäre

Einige der grundlegenden und wichtigen Aufgaben im Fuhrparkmanagement werden im Folgenden genauer erläutert.