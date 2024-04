Teilweise Übernahme der Reisekosten

Der totale Ausschluss der Kostenübernahme wird von Bewerbern meist negativ wahrgenommen. Sie sollten zumindest einen Teil der Kosten übernehmen.

Üblich ist die Übernahme der Fahrtkosten bei einer Anreise mit Bahn oder PKW. Bei der Anreise mit dem PKW ist eine Pauschale von 30 Cent pro Kilometer üblich.

Bei der Anreise per Bahn werden in der Regel die Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse erstattet. Handelt es sich um höher dotierte Stellen, können Sie auch darüber nachdenken, die Übernachtung oder eine Fahrt in der 1. Klasse zu erstatten.

Wichtig ist auch hier der Grundsatz, dass Sie die Modalitäten der Abrechnung vor dem Gespräch und am besten schriftlich klären – zum Beispiel in der Einladung.