Weisungsrecht und Berichtsstruktur

Bei der rechtlichen Gestaltung der Auslandsentsendung empfiehlt sich ein Blick auf den Arbeitsalltag des Entsendeten: Was sind die Aufgaben des Mitarbeiters vor Ort? Was sind die Ziele der Auslandsentsendung? Sind beide Aspekte definiert, kann festgelegt werden, wer gegenüber dem Mitarbeiter in Zukunft weisungsberechtigt ist und an wen der Expat vor Ort berichtet.

Maßgeblich für die geltende Berichtsstruktur während der Entsendung ist der wirtschaftliche Zweck, der mit der Entsendung des Mitarbeiters erreicht werden soll. Darin fließt auch die Überlegung ein, welchem wirtschaftlichen Interesse die Entsendung dienen soll – dem der Home-Gesellschaft oder dem der Host-Gesellschaft?

Für jede Entsendung bedarf es einer individuellen Anpassung der Weisungsberechtigung und der Berichtslinie an lokale und projektspezifische Notwendigkeiten der Entsendung. Dadurch entstehen in der Praxis oft, je nach Firmenstruktur, auch doppelte Weisungs- und Berichtsstrukturen.