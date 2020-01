Die Rollen einer Führungskraft sind oft nicht klar definiert

Führungskräfte bekommen in der Führungspraxis verschiedene Rollen übertragen, ohne deren Inhalte, Merkmale und Funktionen ausreichend zu kennen. Eine Tätigkeitsbeschreibung etwa umschreibt meist nur vage die Führungsrolle und benennt Aufgaben, die eine Führungskraft übernehmen soll. Die konkreten Anforderungen des Unternehmens an sie kennen Führungskräfte damit kaum. Noch weniger kennen sie die Anforderungen und Erwartungen ihrer Mitarbeiter an sie.

Auch Führungsleitlinien helfen nur bedingt weiter, da sie meist sehr allgemein gehalten sind und selten konkretes Verhalten benennen. Was heißt zum Beispiel „Wir gehen wertschätzend miteinander um“? So überrascht es nicht, dass Führungskräfte ihre Rolle selbständig und nach ihrem eigenen Verständnis interpretieren. Führungskräfte benötigen deshalb Rollenklarheit und Rollenbewusstsein.