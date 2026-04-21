Wie Sie Ihre Stimme in Meetings wirksam einsetzen

Meetings sind die häufigste Führungssituation – und oft die, in der Stimmwirkung am deutlichsten spürbar ist.

Den Raum akustisch einnehmen: Wenn Sie das Wort ergreifen, sprechen Sie die erste Aussage etwas lauter als gewohnt. Das zieht die Aufmerksamkeit auf sich und signalisiert, dass dieser Beitrag relevant ist. Danach können Sie das Volumen anpassen.

Unterbrochene Aussagen ruhig zu Ende bringen: Wer unterbrochen wird, verliert oft die Formulierung und gibt auf. Wirkungsvoller ist: ruhig, mit unveränderter Stimme weitersprechen oder nach einer kurzen Pause sagen: „Ich möchte diesen Punkt noch zu Ende bringen.“ Der Ton dabei bleibt ruhig und klar, nicht defensiv.

Feedback und Kritik klar formulieren: Kritik in einem zu leisen oder entschuldigenden Ton wirkt unentschlossen. Kritik in einem harten Ton wirkt verletzend. Der richtige Ton ist klar, ruhig und direkt: „Ich sehe das anders. Mein Einwand ist folgender: …“ – keine Entschuldigung, kein Angriff, Stimme fällt am Satzende leicht ab.

Entscheidungen klar kommunizieren: Entscheidungen, die zögernd formuliert werden, wirken nicht wie Entscheidungen. „Wir machen das so.“ – mit stabiler Stimme, Ton leicht sinkend – das ist eine Entscheidung. „Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht …“ ist keine.