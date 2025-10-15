Konkretisierungsfragen: Sachlich statt emotional debattieren

Mit Konkretisierungsfragen können Sie emotional werdende Gespräche von der Gefühlsebene auf eine faktenbasierte, sachliche Ebene zurückführen. Speziell Aussagen, die solche Worte wie „immer“, „stets“ oder „nie“ enthalten, werden oft als Angriff empfunden und provozieren Widerspruch.

Ähnliches gilt für Sätze, die solche vagen Eigenschaftswörter wie „chaotisch“, „planlos“, „unpraktisch“ oder „realitätsfern“ enthalten. Denn: Sie sind unkonkret, lassen viel Interpretationsspielraum zu und führen deshalb schnell zu Missverständnissen.

Angenommen, ein Kollege reagiert auf eine Aussage von Ihnen so:

„Sie kennen ja die Fakten nicht!“ oder „Die Analysen von Ihnen sind immer unvollständig!“

Dann können Sie mit einer Konkretisierungsfrage, die nach Beispielen, Daten oder konkreten Situationen fragt, erkunden, worauf sich diese Pauschalaussage Ihres Kollegen tatsächlich bezieht.

So bringen Sie das Gespräch wieder auf eine sachliche Ebene und machen aus vagen Behauptungen und subjektiven Meinungsäußerungen überprüfbare Aussagen. Das bewirkt bei Ihnen ein besseres Verständnis der Kritik und verschafft Ihnen eine Grundlage, um konstruktiv zu reagieren, statt sich in Rechtfertigungen zu ergehen.