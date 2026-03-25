Grenzen setzen, ohne hart zu wirken

Verkäuferinnen und Verkäufer sind nicht dafür da, um mitzuleiden. Sie setzen klare Grenzen durch Sätze wie:

„Ich helfe Ihnen gerne bei einer Lösung, lassen Sie uns konkret werden.“

Sie signalisieren Unterstützung und Führung zugleich.

Nicht jeder Kunde möchte das Jammertal verlassen. Aber das ist dann eben so. Die Aufgabe eines Verkäufers liegt darin, Klarheit anzubieten. Nimmt der Kunde sie an, entsteht Zusammenarbeit. Nimmt er sie nicht an, bleibt professionelle Distanz.

Kunden reagieren häufig spürbar erleichtert, wenn jemand Verantwortung für den Gesprächsverlauf übernimmt. Führung unterbricht die Abwärtsspirale aus Klagen und Emotionen und schafft Ordnung.

Ein Gespräch endet dann nicht, weil die Zeit um ist, sondern weil Klarheit entstanden ist.

Genau das empfinden viele Kunden als wertvoll. Sie gehen nicht erschöpft aus dem Austausch, sondern mit dem Gefühl, verstanden und geführt worden zu sein. Das ist die Grundlage dafür, dass sie dem nächsten Kontakt offen entgegenblicken.