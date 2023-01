Kundenakquise und Neukundengewinnung Systematische Neukundengewinnung in Unternehmen

Neue Kunden zu akquirieren und zu gewinnen, ist ein langwieriger Prozess – insbesondere im gewerblichen Bereich. Was sind die einzelnen Prozessschritte und welche Vorteile hat ein systematischer Verkaufsprozess? Was zeichnet den Standardprozess beim Verkauf aus und was sind die Besonderheiten beim „High Probability Selling“?